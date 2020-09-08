Новая станция обезжелезивания воды введена в строй в Глубокском районе

Витебская область
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В деревне Гатовщина Глубокского района введена в строй станция обезжелезивания воды производительностью 6,5 куб. м в час. .

– Это первая станция на территории Плисского сельсовета. Торжественная церемония ее открытия – радостное для нас событие, – подчеркнул председатель сельсовета Василий Плисско. – Чистая вода будет доступна и для жителей соседней деревни Осово. В общей сложности в двух населенных пунктах ныне проживает свыше 320 человек, пишут «Витебские Вести».

Данный объект был включен в инвестиционную программу области на этот год. Финансирование осуществлялось за счет областного бюджета. По словам директора филиала «Докшицы водоканал» унитарного предприятия «Витебскоблводоканал» Андрея Шнитко, возвели буквально за месяц, строили хозспособом. Это позволило сэкономить бюджетные средства почти в два раза. Фактические затраты составили около 170 тыс. руб.

По словам заместителя председателя райисполкома Андрея Голубева, работа в этом направлении продолжится. В частности, готовится проектная документация по строительству станции в Бабичах, Зябках. В ближайшие два года за счет финансирования Европейского банка реконструкции и развития планируется проектирование станций в деревнях и агрогородках Коробы, Озерцы, Станули, Плиса, Прошково, Шуневцы.

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Гатовщина Глубокский район новая станция обезжелезивания воды
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