Российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл

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Как сообщает американское издание TMZ со ссылкой на судебные документы, российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на супер-модель Наоми Кэмпбелл.

Российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Как следует из заявления, в то время как пара была в отношениях, Наоми одолжила у Владислава три миллиона долларов и не спешит возвращать. Дело было аж восемь лет назад. Видимо кризис ударил даже по олигархам, раз Доронин решил вернуть долг. Для Доронина это очевидно не последние деньги и приближенные утверждают, что дело в обиде, которую мужчина до сих пор хранит на бывшую возлюбленную.​ В заявлении также фигурируют недвижимость и драгоценности на крупную сумму.

Российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл

Напомним пара рассталась еще в 2013 году, провстречавшись пять лет. Роман был очень бурным и у всех на виду. Пара познакомилась на Каннском кинофестивале и дружба быстро переросла в роман. Владислав одаривал супер-модель дорогими подарками,устраивал вечеринки в честь дня рождения на своей роскошной яхте, возил на курорты и ни в чём не отказывал. Даже построил дом специально для Наоми в форме древнеегипетского символа Уаджет на острове Клеопатры в Турции и здание по проекту Захи Хадид в Москве (который недавно продал с аукциона за 150 млн. долларов). Но сказка была не долгой, на место романтики пришёл холодный расчёт и Доронин хочет забрать все подарки назад, не забыв и про долг. Представители модели пока никак не прокомментировали ситуацию с иском от Владислава.

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