Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и ушёл к Оксане Акиньшиной

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Всю неделю все только и обсуждают новоиспеченную пару- 36-летнего актера Данилу Козловского и 33-летнюю актрису Оксану Акиньшину. По заявлению достоверных источников, пара уже как пол года живет вместе, актёр налаживает отношения с тремя детьми Оксаны (старшим ребенком от первого брака с Дмитрием Литвиновым и двумя младшими детьми-сыном и дочкой от продюссера Арчила Геловани), в то время как жена Козловского Ольга Зуева осталась одна в Нью-Йорке воспитывать 7-месячную дочь Оду-Валентину.

Многие заявляют, что роман Данилы и Оксаны, не больше, чем старый трюк пиарщиков, которые перед любой громкой премьерой актёра подбирают ему новую пассию.​ Скоро на экраны выходит фильм «Чернобыль», где Козловский сыграл не только главную роль, но и выступил в качестве режиссера картины. Главную женскую роль как раз исполняет Акиньшина.

Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и ушёл к Оксане Акиньшиной

На экранах они разыгрывают влюбленную пару. Похоже ребята перенесли эти чувства и в жизнь. Данилу и Оксану заметили в Бодруме. Там пара провела всё лето. Влюбленные гуляли, проводили время вместе и выглядели как пара.

Данила Козловский оставил мать новорожденной дочки Ольгу Зуеву и ушёл к Оксане Акиньшиной

Не смотря на новую любовь, актёр дочку не оставил, регулярно летает к ней в Америку, где она осталась жить с мамой, и активно помогает во всех делах. Вообще, в сложившейся ситуации, Козловский ведёт себя очень по-мужски, стараясь сохранить мир​ и равновесие между всеми.

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