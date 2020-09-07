Физические или цифровые визитные карточки: что лучше выбрать?

Хотя большинство аспектов бизнеса переходят (или уже перешли) в цифровую форму, многие люди по-прежнему предпочитают печатные визитки цифровым. Причины такого выбора разные, поэтому и стоит задуматься: один тип визитной карточки лучше другого? Или они равны даже в сегодняшнюю цифровую эпоху?

Давайте посмотрим на плюсы и минусы печатных и цифровых визитных карточек и причины, по которым они все еще необходимы.

Основы работы с визитками

Визитные карточки по-прежнему являются важной частью личного общения. Они являются продолжением вашего бренда, предоставляя получателям быстрый и краткий доступ к вашей информации. В зависимости от данных, которые вы решите включить, визитные карточки могут также служить призывом к действию.

Цифровые карты обычно стоят столько же, сколько и приложение. Однако стоимость физической карты зависит от заказанного количества, а также от характеристик печати. Типография в Минске, к примеру, предлагает рассчитать стоимость печати прямо у них на сайте. Примечательно, что визитки с индивидуальной печатью обычно имеют высокую рентабельность при низких инвестиционных затратах, особенно когда они помогают заключить сделку.

Информация, которую должны содержать визитные карточки

название компании

должность

телефонный номер

адрес электронной почты

интернет сайт

физический адрес

Если у вас есть место, подумайте о добавлении этих деталей

логотип компании

личное фото

слоган компании или заявление о миссии

QR код

ссылки в социальных сетях

Физические визитки

Преимущества бумажных визиток

Возможность настроить визуально привлекательную карточку, которая отражает ваш личный (или корпоративный) бренд. Карты можно печатать любых форм, размеров и цветов!

Их легко раздавать на конференциях или других сетевых встречах. Они являются реальным напоминанием о том, кто вы и как познакомились. Также можно дополнить свой образ стильным чехлом для таких карточек, купить визитницы в Минске вы можете в любом специализированном магазине или типографии.

Недостатки бумажных визиток

После распечатки контактную информацию (например, адрес электронной почты или номер телефона) сложно обновить.

У вас есть ровно столько карточек, сколько вы распечатываете — так что у вас может закончиться (или у вас будет избыток памяти).

Цифровые визитки

Преимущества цифровых визиток

Приложения позволяют легко делиться своими данными с другими пользователями напрямую или по электронной почте, если у них нет того же приложения.

Легче создавать сетевые возможности в Интернете. Цифровой формат также позволяет использовать больше места / более полные профили, что означает, что вы можете легко включить, например, ссылки в социальных сетях.

Недостатки цифровых карт

Некоторые приложения для визиток меняются, как времена года. Кроме того, плохое соединение Wi-Fi может затруднить подключение и обмен вашей информацией.

Вам часто приходится платить за ссылку на пользовательские домены, что в конечном итоге может стоить вам больше денег.

Почему не оба варианта?

Конечно, есть способ воспользоваться лучшим из обоих миров: если у человека есть физическая визитная карточка с QR-кодом, есть приложения, которые вы можете использовать для сканирования информации этого человека, которые отправят вам ссылку на его выбор.

Другой тип приложения позволяет сканировать визитную карточку и вводить информацию прямо в список контактов вашего телефона, экономя время и хлопоты по ручному вводу этих данных.

В конце концов, используете ли вы печатные визитки или цифровые визитки, пока вы пользуетесь сетью, которую предоставляют вам карты, вы используете их в своих интересах.