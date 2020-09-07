Физические или цифровые визитные карточки: что лучше выбрать?

Хотя большинство аспектов бизнеса переходят (или уже перешли) в цифровую форму, многие люди по-прежнему предпочитают печатные визитки цифровым. Причины такого выбора разные, поэтому и стоит задуматься: один тип визитной карточки лучше другого? Или они равны даже в сегодняшнюю цифровую эпоху?
Давайте посмотрим на плюсы и минусы печатных и цифровых визитных карточек и причины, по которым они все еще необходимы.
- Основы работы с визитками
- Информация, которую должны содержать визитные карточки
- Если у вас есть место, подумайте о добавлении этих деталей
- Физические визитки
- Преимущества бумажных визиток
- Недостатки бумажных визиток
- Цифровые визитки
- Преимущества цифровых визиток
- Недостатки цифровых карт
- Почему не оба варианта?
Основы работы с визитками
Визитные карточки по-прежнему являются важной частью личного общения. Они являются продолжением вашего бренда, предоставляя получателям быстрый и краткий доступ к вашей информации. В зависимости от данных, которые вы решите включить, визитные карточки могут также служить призывом к действию.
Цифровые карты обычно стоят столько же, сколько и приложение. Однако стоимость физической карты зависит от заказанного количества, а также от характеристик печати. Типография в Минске, к примеру, предлагает рассчитать стоимость печати прямо у них на сайте. Примечательно, что визитки с индивидуальной печатью обычно имеют высокую рентабельность при низких инвестиционных затратах, особенно когда они помогают заключить сделку.
Информация, которую должны содержать визитные карточки
- название компании
- должность
- телефонный номер
- адрес электронной почты
- интернет сайт
- физический адрес
Если у вас есть место, подумайте о добавлении этих деталей
- логотип компании
- личное фото
- слоган компании или заявление о миссии
- QR код
- ссылки в социальных сетях
Физические визитки
Преимущества бумажных визиток
Возможность настроить визуально привлекательную карточку, которая отражает ваш личный (или корпоративный) бренд. Карты можно печатать любых форм, размеров и цветов!
Их легко раздавать на конференциях или других сетевых встречах. Они являются реальным напоминанием о том, кто вы и как познакомились. Также можно дополнить свой образ стильным чехлом для таких карточек, купить визитницы в Минске вы можете в любом специализированном магазине или типографии.
Недостатки бумажных визиток
После распечатки контактную информацию (например, адрес электронной почты или номер телефона) сложно обновить.
У вас есть ровно столько карточек, сколько вы распечатываете — так что у вас может закончиться (или у вас будет избыток памяти).
Цифровые визитки
Преимущества цифровых визиток
Приложения позволяют легко делиться своими данными с другими пользователями напрямую или по электронной почте, если у них нет того же приложения.
Легче создавать сетевые возможности в Интернете. Цифровой формат также позволяет использовать больше места / более полные профили, что означает, что вы можете легко включить, например, ссылки в социальных сетях.
Недостатки цифровых карт
Некоторые приложения для визиток меняются, как времена года. Кроме того, плохое соединение Wi-Fi может затруднить подключение и обмен вашей информацией.
Вам часто приходится платить за ссылку на пользовательские домены, что в конечном итоге может стоить вам больше денег.
Почему не оба варианта?
Конечно, есть способ воспользоваться лучшим из обоих миров: если у человека есть физическая визитная карточка с QR-кодом, есть приложения, которые вы можете использовать для сканирования информации этого человека, которые отправят вам ссылку на его выбор.
Другой тип приложения позволяет сканировать визитную карточку и вводить информацию прямо в список контактов вашего телефона, экономя время и хлопоты по ручному вводу этих данных.
В конце концов, используете ли вы печатные визитки или цифровые визитки, пока вы пользуетесь сетью, которую предоставляют вам карты, вы используете их в своих интересах.