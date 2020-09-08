Анджелина Джоли приревновала Брэда Питта к молодой модели

Как недавно стало известно, 56-летний актер Брэд Питт уже как пол года встречается с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски.​ Пара вместе провела карантин, а на днях Питт увёз молодую возлюбленную отдыхать в своё поместье на юге Франции. Самое интересное, что именно там, когда-то, Питт и Джоли сыграли свадьбу. Узнав это, сама Анджелина Джоли, по заявлению инсайдеров, пришла в бешенство.​ Она не оценила жеста бывшего мужа и нелицеприятно отозвалась о его новой девушке.​

Ещё одной пикантной деталью является то, что Николь до сих пор замужем. Муж модели — 68-летний итальянский ресторатор Роландно Мэри. Пара воспитывает семилетнего сына Эмиля.

Питт и Роландо давние друзья, актёр часто ужинал в его ресторане, там и познакомился с Николь. Девушка оставила Брэду свой номер телефона. Началась переписка. А когда через пару месяцев Николь приехала по работе в Лос-Анджелес, Питт сразу пригласил ее на свидание. Как говорит сама Потуральски, никаких проблем в том, что она официально замужем нет, они с мужем живут в открытых отношениях и уважают выбор друг друга.



Питт счастлив и не скрывает этого. Пара часто появляется на публике, влюбленные открыто держаться за руки и целуются. Окружающие замечают, что актер очень трепетно относится к своей девушке.

Так что на воссоединение пары Питт-Джоли или Питт-Энистон больше рассчитывать не приходится.