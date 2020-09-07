Кремль не получал инормацию от Лукашенко о перехвате переговорв между Германий и Польшей

Власть
Опубликовано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что пока в Кремль упомянутая Александром Лукашенко информация о перехвате секретных правительственных переговоров между Германией и Польшей не поступала. Об этом Песков заявил сегодня во время пресс-брифинга.

«Он [Александр Лукашенко] лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Ангела Меркель выступила вскоре после заявления правительства Германии, в котором говорилось, что военные специалисты обнаружили в организме Алексея Навального отравляющее вещество, относящееся к группе «Новичок» — нервно-паралитического агента, которым, предположительно, в 2018 году были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Тогда подозрение также пало на Россию.

Канцлер Германии заявила, что Алексей Навальный стал «жертвой преступления» и его таким образом «пытались заставить замолчать». В связи с этим Меркель потребовала от России объяснений. МИД Германии поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального. Премьер Швеции также заявил, что Москва должна прояснить инцидент с Навальным.

«Это было покушение на убийство, которое мы самым решительным образом осуждаем. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России», — заявил премьер Швеции.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Дмитрий Песков
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Германии ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального
В правительстве Германии ответили на слова Александра
0110
Песков заявил о хулиганских выходках на протестных акциях в Минске
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий
0171
Лукашенко попросил совета у главы Следственного комитета
Александр Лукашенко встретился с главой Следственного
0131
Мария Колесникова
Марию Колесникову в центре Минска задержали и увезли неизвестные
Члена Координационного совета Марию Колесникову утром
0162
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)