Кремль не получал инормацию от Лукашенко о перехвате переговорв между Германий и Польшей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что пока в Кремль упомянутая Александром Лукашенко информация о перехвате секретных правительственных переговоров между Германией и Польшей не поступала. Об этом Песков заявил сегодня во время пресс-брифинга.



«Он [Александр Лукашенко] лишь заявил об этом, сказал, что даст материалы, других данных пока нет», — сказал Песков.

Ангела Меркель выступила вскоре после заявления правительства Германии, в котором говорилось, что военные специалисты обнаружили в организме Алексея Навального отравляющее вещество, относящееся к группе «Новичок» — нервно-паралитического агента, которым, предположительно, в 2018 году были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Тогда подозрение также пало на Россию.

Канцлер Германии заявила, что Алексей Навальный стал «жертвой преступления» и его таким образом «пытались заставить замолчать». В связи с этим Меркель потребовала от России объяснений. МИД Германии поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального. Премьер Швеции также заявил, что Москва должна прояснить инцидент с Навальным.

