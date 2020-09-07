В Германии ответили на слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Власть
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В правительстве Германии ответили на слова Александра Лукашенко, назвавшего заявление Ангелы Меркель об отравлении лидера российской оппозиции Алексея Навального ядом из группы «Новичка» фальсификацией. Представитель Кабинета министров заявил РБК, что заявления белорусского лидера не соответствуют действительности.

— Разумеется, утверждение Александра Лукашенко не соответствует действительности. Вчера федеральный канцлер [Ангела Меркель], министр иностранных дел и министр обороны высказали свое мнение о новых событиях в деле об отравлении Навального. Добавить нечего, — заявил РБК официальный представитель немецкого правительства.

Лукашенко во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Минске 3 сентября сказал, что спецслужбы Беларуси перехватили разговор «Варшавы и Берлина» о деле Навального. По версии Лукашенко, белорусским спецслужбам удалось совершить невозможное — перехватить межправительственные разговоры стран НАТО.

По словам Лукашенко, запись доказывает, что заявления канцлера Ангелы Меркель об отравлении основателя ФБК Алексея Навального основаны на фальсификации. «И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко, сообщил, что пока в Кремль упомянутая белорусским лидером информация не поступала.

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