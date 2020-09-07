Песков заявил о хулиганских выходках на протестных акциях в Минске

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о хулиганских выходках в Минске во время воскресных протестных акций. При этом он уклонился от обвинения силовиков в погромах, которые имели место в Минске.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», не является ли тревожным звонком избиения мирных жителей силовиками. Песков прокомментировал бесчинства молотчиков в штатском, которые разбили дубинками двери в кафе, а также избивали мирных граждан. Напомним, среди погромщиков, был замечен человек, очень похожий на Николая Карпенкова, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

По словам Пескова, все это не повлечет введения в Беларусь российского резерва силовиков, которых Владимир Путин ранее обещал отправить в помощь Александру Лукашенко.

«Это, безусловно, какие-то хулиганские выходки. Мы знаем по заявлению наших белорусских коллег, что они проверяют эту информацию, эти съемки. И надеемся, что белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу», — заявил Песков.

Напомним, вчера люди с дубинками в гражданской одежде разбили дверь в столичном кафе и вытянули оттуда нескольких человек. Сегодня сотни людей пришли в кафе, чтобы попить кофе и выразить свою солидарность.