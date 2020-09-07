В Полоцке прошла встреча с председателем профсоюза СПБ

Общество
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В Полоцке 25 августа 2020 года состоялась встреча желающих вступить в «Свободный профсоюз Белорусский» (СПБ) с Николаем Шарахом, председателем СПБ.

Участники встречи обсудили не только профсоюзную тематику, но и вопросы методов привлечения к ответственности работников правоохранительных органов, которые применяют необоснованное насилие к участникам акций и защиты участников забастовок. Также обсудили роль и ответственность депутатов местных советов перед своими избирателями в сложный политический период жизни страны.

В начале встречи председатель свободного профсоюза Шарах Николай Аркадьевич рассказал о Свободном профсоюзе Белорусском, который входит в состав Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) и является членом Международной конфедерации профсоюзов (МКП) англ. International Trade Union Confederation, ITUC), штаб-квартира которой находится в Брюсселе.

По его словам, состоящие в профсоюзе СПБ имеют возможность отстаивать свои права на международном уровне, так как именно у независимого профсоюза налажено активное сотрудничество с Международной организацией труда (МОТ), которая является специализированным агентством системы ООН, проводит расследования по изучению нарушений трудовых и социально-экономических прав в Республике Беларусь.

Целевая группа СПБ: рабочие, служащие в организациях (предприятиях), учреждениях. СПБ проводит мероприятия, опираясь в большей степени на международные нормы, в том числе Конвенции МОТ, ратифицированные Республикой. Именно в данном профсоюзе не может быть одновременно приняты работники и их наниматель, потому все обращения (в том числе и коллективные) рассматриваются и направляются для разрешения по существу для защиты собственных членов. Членские взносы – это символические суммы, которые платят работники, получая взамен комплекс защиты.

Кроме того Николай Шарах является учредителем и директором Центра информационно-правовой поддержки населения «Адвакацыя» в Полоцке, по ул. Держинского 103, в который могут обращаться все граждане (в первую очередь — социально уязвимых групп) за бесплатной юридической помощью, в том числе с коллективными обращениями.

При этом Николай разграничил, что если Вам нужна помощь, связанная с трудовыми и социально-экономическими вопросами, Вам угрожают увольнением или уже уволили – то Вы вправе обратится в Свободный профсоюз Белорусский (сайт: spbpolack.ru; E-mail: spby.org@gmail.com ), а если нарушены ваши гражданские или политические права (задержали незаконно, избили или угрожают, в том числе применением насилия или совершают иные противоправные действия), – Вы можете обратится в «Адвакацыю» (https://www.facebook.com/advakacyya; advakacyya@gmail.com), в каждой организации есть квалифицированные специалисты, которые окажут помощь и посоветуют, что делать в различных ситуациях, чтобы защитить свои права.

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