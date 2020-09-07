МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Политика
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Вслед за Берлином Варшава опровергла подлинность записи, которую на прошлой неделе продемонстрировали в Беларуси. Власти страны утверждали, что это перехват переговоров о фальсификации отравления Алексея Навального, пишет rbc.ru.

«Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен», — говорится в сообщении польского МИДа.

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального. Он заявил, что это была попытка ФРГ «напакостить» России.

На следующий день белорусский телеканал ОНТ в эфире вечерних новостей показал запись данного разговора. На ней разговаривают два собеседника, называющие друг друга Ник и Майк и обозначенные как «Берлин» и «Варшава». В беседе, длящейся менее минуты, они успевают обсудить фальсификацию отравления Алексея Навального, решение «отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси» и называют Лукашенко «крепким орешком». Вся беседа «Берлина» и «Варшавы» ведется на английском.

Еще до публикации этой записи, сразу после заявления белорусского лидера, правительство Германии заявило, что информация о перехваченном белорусской разведкой разговоре не соответствует действительности.

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