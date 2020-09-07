Лукашенко попросил совета у главы Следственного комитета

Александр Лукашенко встретился с главой Следственного комитета Иваном Носкевичем и спросил его мнение о недоработках в системе госуправления и органах власти.

«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?», — приводит слова Лукашенко официальный канал «Пул первого».

Смог ли Носкевич ответить на абстрактный вопрос Лукашенко не сообщается. Его слова источник не приводит.

В прошлый раз Лукашенко делился своими страхами относительно плохого состояния экономики с силовым блоком. «Люди в погонах», вероятно, не смогли дать президенту советов по экономике.

«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране», — заявил тогда Лукашенко.

Александр Лукашенко заявил, что люди в погонах «должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат». При этом он попросил силовиков поддержать правительство, предприятия и Нацбанк, однако не уточнил каким образом силовые ведомства должны будут оказывать эту помощь.