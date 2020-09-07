Золотовалютные резервы в Беларуси рухнули на 1,4 млрд долларов

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа». При этом Правительством и Национальным банком Республики Беларусь исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 351,7 млн. долларов США. Поддержанию уровня золотовалютных резервов в августе способствовало поступление средств от продажи облигаций Министерства финансов, номинированных в иностранной валюте, а также поступление иностранной валюты в бюджет», — говорится в сообщении Нацбанка.