Оплатить проезд через смартфон теперь можно во всем общественном транспорте Минска

Общество
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Оплатить проезд смартфоном теперь можно во всех автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях белорусской столицы. Сервис TIX внедрил Беларусбанк совместно с компанией «Системные технологии» и предприятием «Минсктранс», передает БелТА.

Главные преимущества современной технологии — надежность оплаты и гарантированное списание суммы при нажатии за одну поездку. Операция не откладывается и проводится в реальном времени.

«Вместе с городскими властями и компанией-разработчиком мы договорились, что с нового учебного года сервис по бесконтактной оплате TIX заработает во всем наземном общественном транспорте Минска. И это было сделано. Нас радует тот факт, что новый сервис оплаты проезда оказался востребован. Для нас важно было учесть пожелания пользователей, что позволило нам доработать и дополнить функционал сервиса», — отметил заместитель председателя правления Беларусбанка Дмитрий Грищенков. Таким образом, сегодня сервис доступен в салонах всех 2,5 тыс. единиц подвижного состава столицы.

Изначально такой способ оплаты был внедрен в мае этого года для пассажиров столичных автобусов №100 и №1. После обкатки системы и учета пожеланий пользователей возможность купить электронный билет появилась в трамваях, а позже в электробусах. «Важно, что пользователи оценили новинку за комфорт и надежность. За это время жители и гости Минска приобрели уже порядка 50 тыс. билетов», — отметили в банке.

Для пользования сервисом пассажиру необходимо скачать приложение TIX и привязать к нему свою банковскую карту. Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках. Оплатить проезд можно прямо на остановке, когда нужный транспорт еще только подъезжает. В приложении отобразятся номер маршрута и предложение произвести оплату. Приобретение электронного проездного билета и оплата проезда могут быть также осуществлены в салоне транспортного средства с помощью нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.

Пилотный проект был запущен в 2018 году в Бресте. За это время в общественном транспорте областного центра с помощью смартфона было куплено более 340 тыс. билетов.

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