МТБанк пока не будет выдавать кредиты, в том числе «Халву»

Финансы
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Все больше банков в Беларуси сворачивают программы кредитования. Сейчас их список пополнил МТБанк. Ограничения коснутся как обычных потребительских кредитов, так и карты рассрочки Халва.

— При этом заявки на кредитные продукты от физических лиц принимаются для рассмотрения, чтобы в дальнейшем при возобновлении кредитования были оперативно обработаны, — уточняют в банке.

Отметим, что карта «Халва» МТБанка представляет собой карту рассрочки. С ее помощью можно без переплат покупать товары за счет банковских денег. Сумма покупок делится на количество месяцев рассрочки, сокращая кредитную нагрузку. Карту «Халва» МТБанк презентовал в апреле 2014 года..

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