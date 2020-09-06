Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт

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6 сентября в Минске прошли массовые протесты, а после них — задержания. Неизвестные без формы с дубинками разбили дверь кафе (позже мы узнали, что это сотрудники милиции). Среди них был человек, очень похожий на Николая Карпенкова, начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, пишет TUT.by.

На этом кадре видно, как он разбивает дубинкой стеклянную дверь.

Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт
Глава ГУБОПиК «наводит порядок». Фото TUT.by

Вот два видео с двух ракурсов:

Мужчина попал на несколько фотографий. Он был в кепке с надписью «МВД», с дубинкой и БЧБ-флагом в руках.

Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт
Человек, о котором идет речь, — в кепке и с флагом в руке. Фото: Дарья Бурякина, TUT.by
Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт
Николай Карпенков и банды «за работой». Фото: Дарья Бурякина, TUT.by
Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт
Николай Карпенков во время погрома в Минске. Фото: Дарья Бурякина, TUT.by

Так Николай Карпенков выглядит на другом фото.

Глава ГУБОПиК разбивает стекло в минском кафе. Видеофакт
Фото: sb.by

«Предварительно известно: сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного массового мероприятия. Эти граждане провоцировали сотрудников милиции своим поведением (умышленно вели себя вызывающе, грубо выражались в адрес сотрудников). При попытке сотрудниками милиции задержать протестующих, они закрылись в кафе, фактически забаррикадировались. Их было менее 10 человек, сотрудники милиции сначала неоднократно просили открыть дверь, но дверь не открывали. После было принято решение о задержании этих граждан», — сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Был ли среди них Николай Карпенков — она не подтвердила и не опровергла.

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