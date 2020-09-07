В системе ООН обновлены данные о смертности в Беларуси. В июне — рекорд смертности населения Беларуси последних пяти лет

В июне 2020 года количество смертей на 3753 случая превысило прошлогодние показатели по тому же месяцу. Смертность за первое полугодие этого года побила пятилетний рекорд, следует из статистических данных ООН за первое полугодие 2020 года.



В статистической системе Организации Объединенных Наций (ООН) опубликованы данные по смертности за первое полугодие 2020 года. Из них следует, что смертность по итогам первого полугодия побила пятилетний рекорд.



Стоит подчеркнуть, что в данных ООН не указана причина смертности, пишет TUT.by. Соответственно, нельзя однозначно сказать, что рост смертности связан с эпидемией коронавируса или другими заболеваниями. Однако по этим данным очевидна тенденция — в 2020 году с февраля количество смертей постепенно увеличивается, достигая самой большой отметки в июне. Если в 2019 году в июне было 9263 смертей, то в июне 2020 года — 13 016. Это огромный рост смертности, о котором власти ранее не сообщали. Наоборот, в официальных сообщениях говорилось о снижении показателя смертности населения, а также о снижении показателей заболеваеомсти пневмониями всех видов.

По данным Министерства здравоохранения на 5 сентября, в этом году в стране умерли 705 человек с коронавирусом. С начала распространения инфекции к 1 июля ведомство сообщало о 398 смертях пациентов с COVID-19.

Из статданных ООН следует, что во втором квартале, на который пришелся пик распространения COVID-19, в Беларуси умерло почти 35,9 тысяч человек. Это на 5,6 тысячи человек больше, чем годом ранее. С 2015 по 2017 год их число по итогам второго квартала не достигало 30 тысяч.

