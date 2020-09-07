МВД Беларуси объяснило нападение людей в штатском на кафе в Минске

Ряды милиции уже не такие «мужественные» и такие «стройные». Это разложившийся сброд. Некоторые с оружием в руках. Это и есть лицо власти…
Власть
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Неизвестные люди с дубинками, разбившие витрину кофейни в Минске, были сотрудниками милиции, подтвердила Onliner официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Она заявила, что протестующие, которые зашли в кафе, провоцировали сотрудников органов.

«Сотрудники милиции преследовали активных участников несанкционированного мероприятия (менее десяти человек), которые их провоцировали, а затем попытались скрыться в кафе»,— сказала Чемоданова.

В воскресенье в Минске прошла очередная акция протеста против действующей власти. После того как основная часть протестующих разошлась по городу, милиция начала активно задерживать оставшихся. В это же время на проспект Независимости вышли неизвестные в штатском, которые били дубинками убегающих и лежащих людей. В числе людей, бивших стекла в кафе, Tut.by опознал человека, похожего на начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Беларуси Николая Карпенкова.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, после выборов президента страны. ЦИК признал победу Александра Лукашенко (80,1% голосов), его оппоненты считают победителем Светлану Тихановскую (10,1%, по версии ЦИКа). За время протестов было задержано около 7,5 тыс. человек, пострадало более 800 человек, 4 человека погибли.

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