Сегодня более ста тысяч человек собралось у Дворца независимости в Минске. Силовики били витрины магазинов, избивали мирных людей, жестоко задерживали

Ряды милиции уже не такие «мужественные» и такие «стройные». Это разложившийся сброд. Некоторые с оружием в руках. Это и есть лицо власти…

Сегодня, 6 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. В Минске и других городах собрались колонны протестующих и двинулись в направлении центра. В столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы и дошли до Дворца независимости. По оценкам TUT.BY, ко Дворцу независимости в Минске сегодня пришло более 100 тысяч человек.

Жесткие задержания прошли в Минске на улице Чеботарева — как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ. Применили некий газ (скорее всего, перцовый) и в Минске рядом с кордоном у Дворца независимости.



Это очередной таймлапс, только уже снятый у Дворца независимости. В 16 секундах видео 48 минут реального времени. Под дождем люди непрерывным потоком продолжали приходить к оцеплению:

Гопники, представляющие власть, с резиновыми милицейскими дубинками в руках штурмовали магазины и били витрины.