Сегодня более ста тысяч человек собралось у Дворца независимости в Минске. Силовики били витрины магазинов, избивали мирных людей, жестоко задерживали

Ряды милиции уже не такие «мужественные» и такие «стройные». Это разложившийся сброд. Некоторые с оружием в руках. Это и есть лицо власти…
Власть
Опубликовано

Сегодня, 6 сентября, мы продолжаем следить за тем, что происходит в Беларуси. В Минске и других городах собрались колонны протестующих и двинулись в направлении центра. В столице центр оказался перекрыт, протестующие отправились в направлении стелы и дошли до Дворца независимости. По оценкам TUT.BY, ко Дворцу независимости в Минске сегодня пришло более 100 тысяч человек.

Жесткие задержания прошли в Минске на улице Чеботарева — как минимум одного человека на носилках погрузили в медицинский автомобиль. В Гродно во время стычки с силовиками кто-то распылил слезоточивый газ. Применили некий газ (скорее всего, перцовый) и в Минске рядом с кордоном у Дворца независимости.

Это очередной таймлапс, только уже снятый у Дворца независимости. В 16 секундах видео 48 минут реального времени. Под дождем люди непрерывным потоком продолжали приходить к оцеплению:

Гопники, представляющие власть, с резиновыми милицейскими дубинками в руках штурмовали магазины и били витрины.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному
Запрос о правовой помощи со стороны России будет удовлетворен
037
Сегодня в Витебске происходит акция протеста — фото и видео
6 августа в 15:30 в Витебске началось традиционное шествие.
0159
6 сентября стартует чемпионат Беларуси по хоккею
Сегодня с матча минской «Юности» и «Шахтера» из Солигорска
0160
Спортсмены Витебщины завоевали 19 медалей на первом этапе чемпионата и первенства Беларуси по лыжероллерам и кроссу
Спортсмены Витебской области завоевали 19 медалей
0157
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)