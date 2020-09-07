Мирный протест в Витебске пытались «оседлать» «тихари», чтобы загнать людей в ловушку и совершить «хапун»

Как стало понятно, вчера колонной протестующих пытались управлять «чёрные пастухи» — люди в цивильной одежде, которые координировались с силовиками в форме по рации. По всему маршруту следования колонны демонстрантов стояли провластные «тихари», которые координировали действия и пытались управлять движением колонны и передвижением «правоохранителей», чтобы направить колонну протестующих по нужному милиции маршруту.

Не известно была ли операция заранее спланирована, однако закончилась она жесткими задержаниями.

В оцеплении стояли молодые сотрудники. Улица Ленина была перекрыта, поэтому колонна двинулась к Универмагу, однако и там было оцеплено. Здесь же произошло первое задержание. Задерживали в конце колонны в районе кафе «Бульбяная».

От Универмага перешли через дорогу и с Пушкина пошли снова в сторону Ленина.

Ленина не была заблокирована со стороны Амфитеатра. Оставался путь только к площади Победы. Здесь позволили пройти на Хмельницкого. Далее — на Правды.

Везде были лица без специальной формы, но с рациями. Один из них дал команду: «Отсекаем частями и берем».

Задержание производили специально обученные кадры. До момента получения команды они сидели в своих автобусах и ждали. Пили кофе, общались и тд. По команде они начали действовать. Все это было похоже на облаву — способ охоты, при котором зверей выгоняют на места, где стоят охотники. Облавы организовывали во время Второй мировой войны оккупационные немецкие войска, когда искали партизан, коммунистов и евреев. Вчера метод облавы использовали витебские милиционеры для подавления воли горожан. Они вывели колонну на «засаду», где осуществили «хапун». Протестующие попытались самоорганизоваться и защититься. Один из участников марша распылил газ в сторону омоновца.

В итоге облавы задержали несколько человек.

Хватали людей и на улице Ленина, куда колонна пошла с Правды.

Движение колонны продолжилось с Правды, на Смоленскую, Московский проспект и дворами на Строителей, Чкалова, Интернационалистов. От Костела оставшиеся протестующие разошлись.

Милицейский красный автобус с надписью «Беларусь», автозаки и черные микроавтобусы двигались за колонной по всему маршруту. Некоторые были на минских номерах.

Сколько всего задержано не известно. Возле своего дома был задержан журналист Дмитрий Казакевич. Эту информацию подтвердила его жена.

В мирной акции принимали участие известные люди Витебска. О причине своего участия рассказал известный витебский художник — доцент кафедры изобразительного искусства Сотников Сергей Николаевич.