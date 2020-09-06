Сегодня в Витебске происходит акция протеста (обновляется)

6 августа в 15:30 в Витебске началось традиционное шествие. Колонна горожан собралась в центре города на улице Ленина возле библиотеки имени Ленина. ОМОН и автозаки уже ожидали витеблян и преграждал им путь.

Колонна двинулась по улице Фрунзе, на которой кордона не было. Дойдя до Медицинского университета, участники мирной акции уперлись в кордон силовиков, поэтому шествия продолжилось в обратном напралении. Колонна вернулась на улицу Ленина. И там их ждал кордон ОМОН. Колонна перешла через улицу и снова двинулась по Фрунзе. Милиция ограничивает движение колонны с двух сторон, сжимая кольцо в центре города.

В колонне принимали участие представители ИТ-индустрии. Один из участников нес плакат с надписью «Панду не чапай» в знак поддержки американской компании с беларускими корнями PandaDoc, которая продверглась преследованию со строны силовых структур. Руковдство минского офиса компании PandaDoc арестовано.