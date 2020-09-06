Спортсмены Витебщины завоевали 19 медалей на первом этапе чемпионата и первенства Беларуси по лыжероллерам и кроссу

Спортсмены Витебской области завоевали 19 медалей, в том числе 5 золотых на первом этапе открытого чемпионата и первенства Беларуси по лыжероллерам и кроссу, что прошел в Раубичах. В состязаниях участвовали сильнейшие лыжники нашей страны, а также гости из Монголии. В общекомандном зачете наша дружина заняла 1-е место почти с двукратным отрывом от ближайшего преследователя, а по итогам первенства (с участием спортсменов не старше 20 лет) набрала вторую сумму баллов, передают Витебские Вести.

Как сообщил начальник отдела управления спорта и туризма облисполкома Александр Журавский, эти состязания венчали летнюю подготовку лыжников, которую спортсмены проходят на базе областного центра олимпийского резерва по зимним видам спорта в Городке. Там они с середины мая находились на сборах.

При этом столь успешное выступление на чемпионате и первенстве ожидаемо. Ведь лыжники Витебщины на лидирующих позициях в стране, состав сборной Беларуси почти на 40% представлен спортсменами придвинского края.

– По итогам нынешних стартов особенно отмечу Глеба Шакеля из Браслава, – говорит Александр Журавский. – Он выиграл золотые медали почти во всех гонках, где участвовал. У молодого спортсмена (2002 года рождения) в будущем высоки шансы стать одним из лидеров сборной Беларуси. Он тренируется в областном центре олимпийского резерва по зимним видам спорта у Юрия Абросимова и Ирины Скрипник.

Как добавил Александр Журавский, заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси планируется в третьей декаде сентября в Раубичах.