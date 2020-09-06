6 сентября стартует чемпионат Беларуси по хоккею

Фото tribuna.com
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Сегодня с матча минской «Юности» и «Шахтера» из Солигорска стартует чемпионат Беларуси по хоккею. В экстралиге «А» Витебщину будет представлять «Локомотив» из Орши. В экстралиге «Б» сыграют новополоцкий «Химик» и «Витебск».

В первом туре 7 сентября «железнодорожники» сыграют дома с «Могилевом», новополочане и витебчане двумя днями позже на выезде встретятся соответственно с «Лидой» и U18.

Первая стадия  чемпионата пройдет с сентября по январь. По ее итогам четыре лидера сильнейшего дивизиона гарантируют себе право продолжить борьбу за медали. А четверка худших команд экстралиги «А» и такое же количество лучших дружин экстралиги «Б», разбившись на пары согласно рейтингу по итогам первой стадии первенства, определят остальных участников плей-офф.

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