Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным

Российская сторона должна прояснить обстоятельства инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер Швеции поддержал заявление властей Германии об умышленном отравлении лидера Российской оппозиции, назвав инцидент покушением на убийство. Стефан Лёвен назвал отравление Навального «попыткой заставить замолчать оппозицию в России».

«Это было покушение на убийство, которое мы самым решительным образом осуждаем. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России», — заявил премьер Швеции.

От также добавил, что «поскольку это произошло на российской территории, руководство России обязано прояснить инцидент и наказать ответственных».

Премьер Швеции призвал провести независимое и достойное доверия расследование. Однако он не уточнил, должна ли проводить это расследование российская сторона, которая подозревается с покушении на убийство оппозиционного политика.

«Самое важное сейчас провести независимое и достойное доверия расследование», — считает премьер.

Напомним, что правительство Гремании выступило с заявлением о том, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Это подтвердили токсикологи Бундесвера. Германия поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального.