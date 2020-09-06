Германия поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального

МИД Германии в ультимативной форме потребовало от России разъяснений в связи с отравлением лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас вчера заявил, что ожидает от Москвы действий в связи с инцидентом с оппозиционным лидером Алексеем Навальным в «ближайшие дни», в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Речь может идти в жестких санкциях Запада.

«Ультиматумы никому не помогают продвинуться вперед. Но если в ближайшие дни с российской стороны не последует разъяснений, мы с нашими партнерами должны будем обсудить ответ», — заявил Маас в интервью изданию Bild am Sonntag.

На позицию Германии не повлияло заявление Лукашенко о том, что отравление Навального сфальсифицировано Германией, несмотря на то, что белорусский президент является признанным экспертом по фальсификациям. Пресс-службой Лукашенко был опубликован так называемый «перехват разговора» между «Ником» из Берлина и «Майком» из Варшавы, который сразу стал мемом. «Работа» белорусских «монтажеров» звука оказалась настолько грубой и непрофессиональной, что даже российские государственные телеканалы не стали сообщать о «разоблачении» заговора Ника и Майка против России, побрезговав убогой фальшивкой.