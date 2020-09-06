«Мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат». Лукашенко обсудил с силовым блоком свои страхи по поводу ситуации в экономике

Власть
Опубликовано

Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко провел совещание с руководителями силовых структур, на котором обсудил экономические вопросы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Пул первого».

«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране», — считает Лукашенко.

По его словам, «в последнее время для функционирования экономики сделано немало». Он подчеркнул, что ему удалось наладить контакт с РФ.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — сказал Лукашенко.

Он считает, что у Беларуси есть шансы продать производимую продукцию с хорошей добавленной стоимостью. Такой вывод Лукашенко сделал после ознакомления с официальной статистикой ООН.

Александр Лукашенко заявил, что люди в погонах «должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат». При этом он попросил силовиков поддержать правительство, предприятия и Нацбанк, однако не уточнил каким образом силовые ведомства должны будут оказывать эту помощь.

«И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, чтобы поддержать предприятия, Национальный банк – то, о чем я говорил. Нам надо поддержать – все, кто сегодня занимается безопасностью и экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика», — резюмировал Александр Лукашенко.

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

 

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Спортсмены Витебщины завоевали 19 медалей на первом этапе чемпионата и первенства Беларуси по лыжероллерам и кроссу
Спортсмены Витебской области завоевали 19 медалей
039
Премьер Швеции: Москва должна прояснить инцидент с Навальным
Российская сторона должна прояснить обстоятельства
077
Германия поставила ультиматум России в связи с отравлением Навального
МИД Германии в ультимативной форме потребовало от России
0112
Офис PandaDoc
Американская ИТ-компания PandaDoc обвинила власти Беларуси в политическом преследовании
Основатели знаменитого американского стартапа с белорусскими
0248
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)