«Мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат». Лукашенко обсудил с силовым блоком свои страхи по поводу ситуации в экономике

Сегодня во Дворце независимости Александр Лукашенко провел совещание с руководителями силовых структур, на котором обсудил экономические вопросы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Пул первого».

«Главная наша задача, главная наша проблема, главная наша обеспокоенность – это экономика. Есть экономика, значит, будет все остальное. Нет экономики – то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, на безопасность, на спокойствие в стране», — считает Лукашенко.

По его словам, «в последнее время для функционирования экономики сделано немало». Он подчеркнул, что ему удалось наладить контакт с РФ.

«Надо отдать должное, и с Россией договоренности, межправительственные консультации дают положительный результат», — сказал Лукашенко.

Он считает, что у Беларуси есть шансы продать производимую продукцию с хорошей добавленной стоимостью. Такой вывод Лукашенко сделал после ознакомления с официальной статистикой ООН.

Александр Лукашенко заявил, что люди в погонах «должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат». При этом он попросил силовиков поддержать правительство, предприятия и Нацбанк, однако не уточнил каким образом силовые ведомства должны будут оказывать эту помощь.

«И главный вопрос, который мы должны сейчас обсудить – это не только безопасность, стабильность нашего государства, но как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, чтобы экономика давала нам результат. Это главное. Поэтому давайте с этой точки зрения посмотрим на то, что нам надо сделать, чтобы поддержать правительство, чтобы поддержать предприятия, Национальный банк – то, о чем я говорил. Нам надо поддержать – все, кто сегодня занимается безопасностью и экономическая безопасность – это немаловажный сегмент деятельности нашего государства. Поэтому экономика и еще раз экономика», — резюмировал Александр Лукашенко.

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести