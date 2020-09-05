В консолидированный бюджет Витебской области за 7 месяцев поступило более 1,1 млрд руб

Витебская область
Опубликовано

В консолидированный бюджет Витебской области за семь месяцев текущего года поступило более 1,1 млрд руб. доходов, контролируемых налоговыми органами, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Около 72% доходной части казны сформировано за счет трех основных источников. Удельный вес подоходного налога сложился на уровне почти 30% в общей сумме платежей, а объем его поступлений (332 млн руб.) вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость увеличилась в 2,5 раза до 273,5 млн руб., на НДС приходится 24,6% доходов. За счет акцизов (190,6 млн руб.) сформировано 17,1% бюджета, темп роста этого налога составил почти 123,8%.

Субъекты малого и среднего бизнеса уплатили в бюджет 269,3 млн руб., или 24,2% в общем объеме доходов. Поступления от этой категории плательщиков выросли на 12,8 млн руб., или на 5%, при этом их удельный вес в формировании казны области сохранился на уровне прошлого года. Всего на Витебщине зарегистрировано более 31,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019-го, в том числе количество ИП выросло на 4,4%, организаций — уменьшилось на 0,7%.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Витебская область консолидированный бюджет
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Беларуские банки сообщают о проблемах в работе сервисов
Беларуские банки сегодня в очередной раз столкнулись
0191
В Браславе за бело-красно-белый флаг должны были судить учительницу музыки
В Браславе 3 сентября должен был состояться суд над
0161
Забыв про санкции ЕС и танки НАТО, в Витебске премьер Головченко призвал белорусские предприятия работать на Европу
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко посетил 1
0347
Спрос населения Витебской области на иностранную валюту рекордно вырос
Примерно с конца июля на внутреннем рынке Республики
0258
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)