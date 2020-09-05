В консолидированный бюджет Витебской области за 7 месяцев поступило более 1,1 млрд руб

В консолидированный бюджет Витебской области за семь месяцев текущего года поступило более 1,1 млрд руб. доходов, контролируемых налоговыми органами, что на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Около 72% доходной части казны сформировано за счет трех основных источников. Удельный вес подоходного налога сложился на уровне почти 30% в общей сумме платежей, а объем его поступлений (332 млн руб.) вырос на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сумма уплаченного налога на добавленную стоимость увеличилась в 2,5 раза до 273,5 млн руб., на НДС приходится 24,6% доходов. За счет акцизов (190,6 млн руб.) сформировано 17,1% бюджета, темп роста этого налога составил почти 123,8%.

Субъекты малого и среднего бизнеса уплатили в бюджет 269,3 млн руб., или 24,2% в общем объеме доходов. Поступления от этой категории плательщиков выросли на 12,8 млн руб., или на 5%, при этом их удельный вес в формировании казны области сохранился на уровне прошлого года. Всего на Витебщине зарегистрировано более 31,8 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2019-го, в том числе количество ИП выросло на 4,4%, организаций — уменьшилось на 0,7%.