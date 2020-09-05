В Россонском районе милиция применила табельное оружие для остановки пьяного водителя

В Россонском районе сотрудники ГАИ применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился нетрезвый водитель.
4 сентября, около 23.00, в милицию поступило сообщение о конфликте местных жителей с людьми, приехавшими на Renault в деревню Горбачево.
Сотрудники ГАИ обнаружили указанный автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Однако водитель требования инспекторов проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. После неоднократных предупреждений милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам легковушки. В результате автомобиль остановился, водителя и двух пассажиров Renault задержали.
Медицинская экспертиза установила, что владелец находился в нетрезвом виде. У 50-летнего водителя было обнаружено 2,4 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортным средством.
В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.