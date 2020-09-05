В Россонском районе милиция применила табельное оружие для остановки пьяного водителя

Происшествия
Опубликовано

В Россонском районе сотрудники ГАИ применили табельное оружие для остановки автомобиля, за рулем которого находился нетрезвый водитель.

4 сентября, около 23.00, в милицию поступило сообщение о конфликте местных жителей с людьми, приехавшими на Renault в деревню Горбачево.

Сотрудники ГАИ обнаружили указанный автомобиль и подали водителю сигнал об остановке. Однако водитель требования инспекторов проигнорировал и попытался скрыться. Началось преследование. После неоднократных предупреждений милиционеры произвели несколько выстрелов по колесам легковушки. В результате автомобиль остановился, водителя и двух пассажиров Renault задержали.

Медицинская экспертиза установила, что владелец находился в нетрезвом виде. У 50-летнего водителя было обнаружено 2,4 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя инспекторы составили несколько административных протоколов.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

ГАИ табельное оружие
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Новополоцкие милиционеры по горячим следам задержали грабителя, который напал на пенсионерку
По информации правоохранителей, рядом с продуктовым
0150
Пять граждан, заблудившихся в лесу в Витебской области, найдены
За минувшие сутки в Витебской области спасатели нашли
0172
Витебскими правоохранителями задержана преступная группа мошенников
Более 30 уголовных дел возбуждено в отношении членов
0330
В офисе ИТ-компании PandaDoc работают сотрудники ДФР КГК
Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета
0230
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)