Лукашенко: «Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика»

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, наша проблема, наша обеспокоенность ― это экономика. Есть экономика ― значит, будет все остальное. Нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране и так далее», ― заявил Лукашенко.