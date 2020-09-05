Лукашенко: «Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика»

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, наша проблема, наша обеспокоенность ― это экономика. Есть экономика ― значит, будет все остальное. Нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране и так далее», ― заявил Лукашенко.
По его словам, за последнее время, чтобы экономика функционировала, в стране сделано немало.
По мнению белорусского лидера, помощь России помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Он подчеркнул, что Россия остается основным рынком сбыта для белорусских товаров.