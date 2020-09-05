Лукашенко: «Главная наша задача, проблема, обеспокоенность — это экономика»

Александр Лукашенко. Фото БелТА
Президент
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 Главной задачей, проблемой и обеспокоенностью белорусской власти является экономика, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с участием главы администрации Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, а также ряда министров силового блока.

«Всегда говорил, хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, наша проблема, наша обеспокоенность ― это экономика. Есть экономика ― значит, будет все остальное. Нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, спокойствие в стране и так далее», ― заявил Лукашенко.

По его словам, за последнее время, чтобы экономика функционировала, в стране сделано немало.

По мнению белорусского лидера, помощь России помогла стабилизировать ситуацию в экономике страны. Он подчеркнул, что Россия остается основным рынком сбыта для белорусских товаров.

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