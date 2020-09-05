Валерий Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам

Фото: dev.by
Политика
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Экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам, пострадавших из-за своих политических взглядов.

По словам Валерия Цепкало, в последнее время он вместе с женой активно общается с зарубежными СМИ, чтобы донести до мира информацию о том, что происходит в Беларуси.

«Сейчас мы заняты формированием серии фондов помощи белорусам, которые оказались либо побиты (во время акций протеста после выборов), либо провели какое-то время в тюрьме, либо потеряли работу… Мы зарегистрировали фонд в Варшаве, ведем регистрацию фондов в Латвии и Эстонии, в Великобритании. Вы знаете, мы зарегистрировали фонд на Украине», – заявил Цепкало во время стрима на своем YouTube-канале.

Он также рассказал о созданной инициативе по сбору «свидетельств преступлений» властей Беларуси. «Работаем с международными юристами, из США и Европы, чтобы собрать все в одно или несколько уголовных дел против Лукашенко, чтобы можно было судить его за рубежом», — добавил Цепкало.

Отметим, что  15 августа Цепкало объявили в розыск в России. В тот же день он вместе с семьей уехал на Украину, после чего улетел в Польшу. В Беларуси на Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о взятке в крупном размере.

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Валерий Цепкало фонды помощи белорусам
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