Министр образования Карпенко поручил усилить безопасность в учебных заведениях

Беларусь
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Министр образования Беларуси Игорь Карпенко поручил усилить контроль доступа посторонних лиц в учебные заведения. Решение главы Министерства образования было принято после событий в МГЛУ, где сотрудники правопорядка задерживали студентов, участвовавших в протестных акциях.

«Министр образования Игорь Карпенко дал поручения, касающиеся обеспечения безопасности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, работников учреждений при организации учебного процесса и нахождении в зданиях, сооружениях и на территории учреждений образования».

Глава ведомства в частности поручил принять дополнительные меры по усилению контроля доступа посторонних лиц, а также иные меры по укреплению режима безопасности.

С этой целью будет организовано взаимодействие всех заинтересованных служб, в том числе органов охраны правопорядка.

Отметим, что 1 сентября студенты ряда белорусских вузов, в том числе МГЛУ, вышли на акции протеста в Минске. В результате сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек. В пятницу пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что задержания в МГЛУ проводились в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о «паре человек».

Сообщалось также, что министр образования Игорь Карпенко в курсе ситуации в МГЛУ, случившемуся будет дана правовая оценка.

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Игорь Карпенко усиление контроля в учебных заведениях
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