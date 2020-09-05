Американская ИТ-компания PandaDoc обвинила власти Беларуси в политическом преследовании

Основатели знаменитого американского стартапа с белорусскими корнями PandaDoc считают, что власти Беларуси взяли в заложники 4 сотрудников компании, чтобы остановить инициативу по поддержке уволенных силовиков.

В отношении руководящих сотрудников компании возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 УК «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере». Якобы они «завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству». К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Речь идет о сотрудниках белорусского подразделения американской компании. За решеткой оказались 4 сотрудника ООО «Пандадок»: директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов, специалист по персоналу Владислав Михолап, главный бухгалтер Юлия Шардык. К сотрудникам применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

«В данном случае власти решили взять в заложники 4-х невиновных людей, которые никоим образом не имеют отношения к инициативе основателей компании PandaDoc», — говорится в опубликованном на сайте savepandadoc.org обращении.

Авторы обращения отмечают, что «работа беларуского офиса практически полностью парализована».

Напомним, основатели PandaDoc Микита Микадо и Сергей Борисюк — инициаторы частной инициативы по сбору денег для сотрудников правоохранительных органов, которые решили сменить работу. Микита Микадо также заявлял, что готов помочь получить ИТ-образование уволенным по политическим мотивам силовикам, а также тем, кто «работает на зло, а совесть ещё есть».

«Мы требуем немедленно освободить наших коллег, закрыть уголовное дело, дать компании нормально работать и приносить пользу и доход, в том числе государству», — говорится в обращении.

Основатели стартапа пригрозили закрыть беларусский филиал и приложить усилия для релокации других компаний из ПВТ за границу.

«Мы также начинаем движение по поддержке наших коллег, удерживаемых в заложниках — #SavePandaDoc», — сообщили авторы обращения.

Отметим, что компания PandaDoc попала в число лучших работодателей в США по версии Forbes.

В стране создана неприемлемая обстановка для деятельности многих стартапов и ИТ-компаний. Те немногие иностранные инвесторы, которые поверили в Беларусь, могут изменить свое решение. Уход одной только японской корпорации Rakuten, которой принадлежит мессенджер Viber, это колоссальные репутационные и финансовые потери для страны. Уход PandaDoc будет означать закрытие проекта «ИТ-страна», а также массовый уход иностранных инвесторов из других секторов.

Многие компании и инвесторы уходят тихо, не хлопая дверью, поэтому кому-то покажется, что ничего страшного не происходит. Однако сегодня среди бела дня и по ночам из страны утекают миллиарды, а также тысячи уникальных специалистов. ИТ-сектор, который создавался многие десятилетия, может быть полностью разрушен за один год. Восполнить потери экономики от уничтожения технологического сектора будет невозможно. На фоне падения производства в промышленном секторе и резкого сужения рынков сбыта в Европе и Северной Америке наша страна может навсегда стать аграрным придатком России. Этого допустить нельзя.