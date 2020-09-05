Власти Лукашенко опубликовали «перехват разговора» между «Ником» из Берлина и «Майком» из Варшавы

Власть
Опубликовано

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал, как утверждается, «тот самый перехваченный разговор Варшавы и Берлина».

Разговор ведут «Ник» из Берлина и «Майк» из Варшавы.

Берлин отчитывается перед Варшавой, что «материалы по Навальному готовы» и скоро должно последовать заявление канцлера.

— Отравление подтверждается точно? — интересуется Майк.

— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно, идет война, а на войне всякие методы хороши, — поучает коллегу Ник.

Дальше они обсуждают, что «надо отбить охоту Путину совать нос в дела Беларуси, а самый эффективный способ — утопить его в проблемах России».

Берлин отвечает, что этим они сейчас и занимаются, и интересуется, как дела у Варшавы в Беларуси.

— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, — прощается Майк с Ником.

О том, что Беларусь перехватила «разговор Варшавы с Берлином», Александр Лукашенко сообщил при встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он сказал, что заявление Меркель об отравлении Навального является фальсификацией. И пообещал передать российской стороне запись разговора.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

По данным сайта МВД Беларуси Лукашенко и Караев находятся в розыске, они пропали без вести

10 народных примет о крещении ребенка

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Офис PandaDoc
Американская ИТ-компания PandaDoc обвинила власти Беларуси в политическом преследовании
Основатели знаменитого американского стартапа с белорусскими
047
Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент
На официальном сайте академии МВД Беларуси помещена
0343
минздрав
Минздрав опубликовал статистику по коронавирусу на 4 сентября
В Беларуси на 4 сентября зарегистрированы 72 485 человек
0184
МИД Украины: Если Беларусь продолжит недружественные действия, Украина готова на жесткие шаги
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил
0199
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)