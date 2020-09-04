Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

На официальном сайте академии МВД Беларуси помещена необычная информация.

Там помещен коллаж, на котором размещено фото Александра Лукашенко в окружении детей из нацистской организации времен Второй мировой войны «Гитлерюгенд» («Молодежь Гитлера» в переводе с немецкого).

Возможно, сайт академии МВД взломан хакерами.

В МВД не комментируют данную ситуацию.

Напомним, что вчера был взломан официальный сайт МВД. На официальном сайте Министерства внутренних дел Беларуси в списках разыскиваемых людей, которые пропали без вести, вчера оказались президент Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев.

В разделе «Внимание, розыск!» размещена информация о розыске Лукашенко и Караева. Указано, что они оба пропали без вести с 9 августа. Сообщается, что они обвиняются в «военных преступлениях против беларуского народа». На сайте МВД указано, что Лукашенко «узурпировал власть». Отмечается, что он «сильно хромает при ходьбе». Напротив фамилии Караева указано, что что он «вооружен и очень опасен».

Сайт Управления делами президента внезапно преобразился. На главной странице сайта можно было видеть необычный контент.