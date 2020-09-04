Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Скриншот: vkurier.by. Скриншот сайта amia.by. Скриншот сделан 04.09.20 в 20:10
Власть
Опубликовано

На официальном сайте академии МВД Беларуси помещена необычная информация.

Там помещен коллаж, на котором размещено фото Александра Лукашенко в окружении детей из нацистской организации времен Второй мировой войны «Гитлерюгенд» («Молодежь Гитлера» в переводе с немецкого).

Возможно, сайт академии МВД взломан хакерами.

В МВД не комментируют данную ситуацию.

Напомним, что вчера был взломан официальный сайт МВД. На официальном сайте Министерства внутренних дел Беларуси в списках разыскиваемых людей, которые пропали без вести, вчера оказались президент Александр Лукашенко и глава МВД Юрий Караев.

В разделе «Внимание, розыск!» размещена информация о розыске Лукашенко и Караева. Указано, что они оба пропали без вести с 9 августа. Сообщается, что они обвиняются в «военных преступлениях против беларуского народа». На сайте МВД указано, что Лукашенко «узурпировал власть». Отмечается, что он «сильно хромает при ходьбе». Напротив фамилии Караева указано, что что он «вооружен и очень опасен».

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

Сайт Управления делами президента внезапно преобразился. На главной странице сайта можно было видеть необычный контент.

Сайт академии МВД Беларуси был взломан, на нем помещен необычный контент

 

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