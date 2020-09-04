В Витебском районе по вине пьяного водителя произошло лобовое столкновение

В Витебском районе водитель «Митсубиси Лансер» в нетрезвом состоянии совершил лобовое столкновение. От удара иномарка ушла в кювет, а второй автомобиль опрокинулся на проезжей части.

По данным УВД Витебского облисполкома, дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии. По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» при обгоне не убедился в безопасности маневра, в результате случилось лобовое столкновение с движущейся во встречном направлении «Нивой». В результате столкновения одна машина ушла в кювет, а второй автомобиль опрокинулся на проезжей части.

Медицинское освидетельствование водителя «Митсубиси Лансер» показало 1,5 промилле. Участники аварии осмотрены медиками.

По факту ДТП проводится проверка.