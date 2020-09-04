Бизнесмен из Витебска и его сын после выборов попали в ИВС, а потом решили оспорить решение в суде

В среднюю школу № 45 в Витебске вечером 9 августа приехал ОМОН и жестко задержал тех, кто пришел к избирательным участкам, чтобы узнать итоги голосования на выборах. Причем в автозаки попали и случайные прохожие. Среди задержанных были директор ювелирной компании «Эго-Арт» из Витебска Дмитрий Рабунский, а также его сын — художник Станислав Рабунский. Они провели в ИВС 5 суток.

— Я пришел к СШ № 45 вместе с сыном Стасом. Мы с ним там голосовали, в этой школе учатся два моих младших сына. Сидели со Станиславом на парапете, общались. Вдруг всех, кто находился возле школы, окружил ОМОН, раздалась команда: «Пакуем всех!». Всех и «спаковали». Нас с сыном забрали вместе, отвезли в ИВС. Там мы отсидели 5 суток, — рассказывает Дмитрий Рабунский. — Избитых среди нас было двое, мы со Стасом целы, у меня только содрана кожа на колене.

Отца и сына обвинили по части 1 статьи 23.34 КоАП — в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, пишет TUT.by.

В протоколе написали, что Дмитрий Рабунский якобы выкрикивал «Стоп, таракан!», «Ганьба», «Жыве Беларусь!» и другие лозунги. Суд дал ему 10 суток ареста. Но мужчина вышел на свободу раньше — через пять суток, когда из ИВС по всей стране начали массово отпускать задержанных после выборов.

— Также в протоколе отмечалось, что я «мешал комиссии проводить выборы». Но это полная «лухта», — уверяет Дмитрий. — Все рапорты были написаны, как под копирку. То есть все мы активно «митинговали». К слову, вместе с нами задержали и полковника милиции в отставке, и еще одного бывшего сотрудника УВД.

Дмитрий и Станислав Рабунские обжаловали постановления суда Первомайского района от 12 августа в областном суде.