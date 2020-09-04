Жесткое задержание студентов МГЛУ в Минске — видео

Белорусские студенты утром 4 сентября провели несколько протестных акций в стенах своих вузов. В частности, студенты Минского государственного лингвистического университета пели гимн французской республики «Марсельеза» на английском языке в коридорах вуза. Во двор университета приехали три микроавтобуса с ОМОНом в масках и начались жесткие задержания.

По информации телеграм-канала Nexta Live, задержаны как минимум пять человек. Рядом со зданием университета стоят машины без номерных знаков. Среди задержанных в МГЛУ, по данным правозащитного центра «Вясна», Прохор Новицкий и Никита Адацкий.

Одна из студенток рассказала:

«Начали петь песню «Марсельезу», тут врывается ОМОН и начинает кричать: «С***», если вы не пойдете на занятия, сейчас всех заберут. Парней сразу начали хватать, — плачет девушка. — Просто говорят: «С***», заткнись, сейчас и тебя заберем! Как нас только ни называли. И просто всех девочек, которые пытались отбить парня с четвертого курса, откидывали. А администрация стояла и ничего не делала!»

Как отмечают белорусские СМИ, вслед за БНТУ, Медуниверситетом, МГЛУ стал третьим университетом, руководство которого пригласило к себе «людей в черном» для наведения порядка и арестов студентов.

Напомним, 2 сентября студенты и выпускники МГЛУ стояли у входа в здание университета с плакатами в знак протеста против действий ОМОН и властей 1 сентября. Приехал ОМОН и напал на мирных демонстрантов. Несколько человек задержали.