МИД Украины: Если Беларусь продолжит недружественные действия, Украина готова на жесткие шаги

Власть
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов на жесткие шаги в отношении Минска в случае дальнейших недружественных шагов со сторону беларуского государства. Об этом он заявил в интервью журналу «Країна».

Кулеба отметил, что Киев вызвал посла для консультаций, чтобы продемонстрировать недовольство Украины решением Беларуси передать боевиков ЧВК «Вагнера», подозреваемых в военных преступлениях на территории Украины, России и необоснованные обвинения во вмешательстве во внутренние дела Беларуси.

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«Я вызвал посла, чтобы детально проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству стран, как дальше строить отношения с государством-соседом у кратко- и среднесрочной перспективе. Не исключаю, что он вернется в Минск. Если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски возрастут, мы готовы идти на жесткие шаги. Даже дальше, чем вызов посла на консультацию», – сказал Министр иностранных дел Украины.

Дмитрий Кулеба заявил, что самый опасный для Киева сценарий развития событий в Беларуси – усиление России в Беларуси.

«Речь идет прежде всего о том, чтобы беларуско-украинская граница не превратилась в зону уязвимости. Это может произойти при условии вливания Беларуси в Россию в рамках союзного государства. В случае прихода там к власти человека, который будет полностью подконтролен Кремлю. Или если Лукашенко сохранит власть, но станет настолько ослабленным, что не сможет говорить России «нет», – сказал Кулеба.

Руководство Украины убеждено, что любое ослабление суверенитета Беларуси негативно влияет на безопасность Украины.

«Любое укрепление позиций России в Беларуси – это рост угроз для нас. Это и экономические риски, когда можно влиять на поставки товаров промышленности в Украине. И вопросы безопасности – использование беларусской границы для операций. Огромная граница Украины с Беларусью не должен превратиться в место для беззаботной прогулки российских спецслужб или армии», – заявил глава МИД Украины.

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