В Верховной Раде Украины ярко поддержали свободные выборы в Беларуси

В Верховной Раде Украины группа народных депутатов с красно-белыми флагами в руках выступили с заявлением в поддержку свободных выборов в Беларуси, пишет apostrophe.ua.

Перед началом пленарного заседания с трибуны Верховной Рады выступили народные депутаты нескольких фракций и групп, которые поддержали свободные выборы в Беларуси.

«Мы верим, что в ближайшее время над парламентом Беларуси поднимется бело-красно-белый флаг. Сябры, Украина с вами. Сегодня вы боретесь не просто за демократию и свободу Беларуси, но и за свободу существования вашей страны. Диктатор Лукашенко сливает Беларусь Путину», — сказал нардеп Алексей Гончаренко.

Свободный выбор белорусского народа поддержали народные депутаты различных политических сил.

«Независимо от нашей партийной и фракционной принадлежности, мы должны стоять вместе с белорусским народом, защищая свободу. Да здравствует Беларусь», — сказала нардеп, глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

США, Канада и Великобритания изучают возможность введения санкций против Беларуси из-за жестокого подавления силовиками участников акций протеста против Александра Лукашенко.