Беларуские банки сообщают о проблемах в работе сервисов

БелВЭБ. Фото: Reuters
Бизнес
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Беларуские банки сегодня в очередной раз столкнулись с проблемами в работе своих сервисов. У «Банка БелВЭБ» перестали работать терминалы, сообщает TUT.by. Неполадки устраняются, сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, что ранее Банк «БелВЭБ» прекратил прием пополнения валютных вкладов.

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«Приорбанк» также сообщил о проблемах в функционировании интернет-банка для бизнеса.

«Специалисты работают над восстановлением системы. О полном возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — сообщили в пресс-службе «Приорбанка».

Отметим, что в  крупных коммерческих банках ранее наблюдались серьезные сбои: не работали банкоматы и карточки, возникали проблемы с работой приложений. Примечательно, что проблемы происходили одновременно сразу в четырех крупных банках, в том числе БелВЭБ. При этом реальные причины проблем не назывались.

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