Митрополит Кондрусевич: Все мы требуем перемен

Митрополит Тадеуш Кондрусевич в Санкт-Петербурге. Фото gaudete.ru
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3 сентября в белорусской столице католические священники провели совместную молитву о возвращении в страну Тадеуша Кондрусевича. Во время молитвы зачитали обращение главы Католической церкви в Беларуси, присланное из изгнания.

Архиепископ сердечно приветствовал всех, кто собрался на молитву по разрешению сложившейся в стране ситуации и скорейшего возвращения на родину митрополита, – сообщает catholic.by.

Согласно зачитанному тексту послания, Кондрусевич уверен: сегодня в Беларуси все: священники, прихожане, общество в целом – требуют перемен.

Стоячая вода портится и не пригодна к использованию. Вместе с тем проточная вода является здоровой. Латинское выражение ясно говорит: Qui non progredit, regredit — «Кто не идет вперед, возвращается назад», – отмечает митрополит.

Он обращает внимание на то, что люди призваны развиваться, что означает совершенствование как в духовной, так и общественной жизни.

Бог создал мир хорошим, но наказал людям его совершенствовать, что должно происходить во всех сферах нашей жизни, – говорится в послании.

По словам Тадеуша Кондрусевича, впервые в своей истории Беларусь оказалась в столь тяжелой ситуации. Необходимо решить не только социальные, политические и экономические проблемы, но и духовные.

Пока общество не будет придерживаться базовых моральных норм, основной из которых является принцип никому не делать того, чего не желаешь сам, оно не сможет решить своих проблем и гармонично развиваться, – считает архиепископ.

Глава белорусской католической церкви надеется на то, что существующие проблемы будут решены мирно, а он сможет вернуться в страну.

Напомним, что 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну. Он попал в общий для России и Беларуси список невъездных.

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