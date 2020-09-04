Московские школы круче: Садальский раскрыл тайну сына Лукашенко

Актер, шоумен и телеведущий Станислав Садальский поделился с подписчиками неожиданным инсайдом.

По его словам, «белорусский принц» Николай Лукашенко, младший сын президента страны перевелся в одну из московских школ, пишет radiokp.ru.

«Все-таки московские школы круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице», — говорится в посте в Instagram актера.

Садальский отметил, что одобряет поступок сына белорусского главы.

Подписчики Садальского отреагировали на это сообщение неоднозначно. Часть из них поддержали сына Лукашенко, назвав его приятным молодым человеком, и пожелали успехов в учебе. Однако другие оставили саркастичные и даже неприязненные комментарии, напоминая о событиях в Беларуси, произошедших в последние недели.

Некоторые даже удивились, что юноша вышел на школьную линейку с букетом цветов, а не автоматом в руках.

Ранее появилась информация, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда поступил на биологический профиль.

Напомним, что Николай закончил 9 классов в обычной общеобразовательной школе, расположенной в Острошицком Городке под Минском.