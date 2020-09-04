Московские школы круче: Садальский раскрыл тайну сына Лукашенко

Образование
Опубликовано

Актер, шоумен и телеведущий Станислав Садальский поделился с подписчиками неожиданным инсайдом.

По его словам, «белорусский принц» Николай Лукашенко, младший сын президента страны перевелся в одну из московских школ, пишет radiokp.ru.

«Все-таки московские школы круче минских! Коленька Лукашенко решил продолжить обучение в Москве. С сегодняшнего дня, сообщил инсайдер, он зачислен в одну из престижных школ в столице», — говорится в посте в Instagram актера.

Садальский отметил, что одобряет поступок сына белорусского главы.

Подписчики Садальского отреагировали на это сообщение неоднозначно. Часть из них поддержали сына Лукашенко, назвав его приятным молодым человеком, и пожелали успехов в учебе. Однако другие оставили саркастичные и даже неприязненные комментарии, напоминая о событиях в Беларуси, произошедших в последние недели.

Некоторые даже удивились, что юноша вышел на школьную линейку с букетом цветов, а не автоматом в руках.

Ранее появилась информация, что Николай Лукашенко забрал документы из лицея Белорусского государственного университета, куда поступил на биологический профиль.

Напомним, что Николай закончил 9 классов в обычной общеобразовательной школе, расположенной в Острошицком Городке под Минском.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

«Учителя года» Анну Северинец увольняют из-за стихотворения про Колю

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

Николай Лукашенко обучение в Москве танислав Садальский
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Жесткое задержание студентов МГЛУ в Минске — видео
Белорусские студенты утром 4 сентября провели несколько
095
Количество белорусских студентов в Польше удвоилось и составило 10 тысяч
В Польше сейчас учатся более 10 тысяч белорусских студентов.
0667
Платформу дистанционного обучения хотят внедрить в следующем году
Единая образовательная платформа дистанционного обучения
0235
7 причин учить английский язык
До сих пор бытует мнение, что знание иностранного языка
1238
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)