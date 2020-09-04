Новополоцкие милиционеры по горячим следам задержали грабителя, который напал на пенсионерку

Происшествия
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По информации правоохранителей, рядом с продуктовым магазином пожилая женщина продавала цветы. В какой-то момент из-за спины к ней подбежал мужчина, вырвал сумку и бросился прочь. Находившийся на балконе местный житель наблюдал за развитием событий, он вместе с потерпевшей начал звать на помощь.

— Услышав шум, находящиеся на противоположной стороне дороги сотрудники патрульно-постовой службы милиции среагировали и бросились преследовать беглеца. Во время погони тот пытался спрятаться, но уйти от преследования не удалось, — отметил официальный представитель УВД Витебска Александр Колыско.

Злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый 24-летний житель Полоцкого района. Следователями дана правовая оценка.

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