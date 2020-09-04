В Браславе за бело-красно-белый флаг должны были судить учительницу музыки

Хозяева дома выполнили обещание: 8 августа в 23.30 они сняли флаг.

Однако утром в дом пришли милиционеры и составили протокол о правонарушении по ч. 1 ст. ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Семья не понимает, почему пожилую женщину привлекают к административной ответственности.