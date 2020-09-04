В Браславе за бело-красно-белый флаг должны были судить учительницу музыки

В Браславе 3 сентября должен был состояться суд над 72-летней учительницей музыки Галиной Хаменок, которая накануне выборов вывесила на окне частного дома бело-красно-белый флаг. Однако дело отправили на доработку в милицию.
– Мы приехали в Браслав на выходные, ставили возле дома беседку, топили баню. И повесили на окно флаг. Кто-то увидел его и сделал пост в интернете. Не прошло и часа после появления той публикации, как приехал капитан милиции. Попросил снять флаг. На вопрос «почему» не смог ответить ничего внятного – и уехал. Вечером прибыл замначальника Браславского РОВД. Тоже не мог нам объяснить, что же мы нарушили. Но в итоге мы с ним договорились, что в полночь, с 8 на 9 августа, снимем флаг, – говорит сын Виктор Хаменок.
Хозяева дома выполнили обещание: 8 августа в 23.30 они сняли флаг.
Однако утром в дом пришли милиционеры и составили протокол о правонарушении по ч. 1 ст. ст. 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».
Семья не понимает, почему пожилую женщину привлекают к административной ответственности.