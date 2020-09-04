Белорусские школьники стали призерами Европейской географической олимпиады

Фото: БГУ
Общество
Опубликовано

Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ стали призерами Европейской географической олимпиады (EGEO-2020).

Золотую медаль завоевал десятиклассник Гимназии № 1 г. Бреста Денис Рабчук, также он стал абсолютным победителем дополнительного картографического конкурса «HERE GEO challenge». Одиннадцатиклассник Гимназии № 33 г. Минска Дмитрий Шпартов награжден бронзовой медалью. Сертификат участника вручен десятикласснику Гимназии №2 г. Витебска Дмитрию Михасько. Руководителями национальной сборной выступили доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений Людмила Фокеева и декан факультета географии и геоинформатики Дмитрий Курлович.

В нынешнем году Европейская олимпиада по географии прошла в дистанционном формате на английском языке. Она включала три тура: теоретический, практический и мультимедиа. Ребята выполняли задания и тесты по основным разделам географии, а также провели анализ космоснимков и карт территорий. В рамках конкурса «HERE GEO challenge» школьники на платформе геоинформационной системы разрабатывали свои карты и редактировали существующие.

Всего в олимпиаде приняли участие более 70 школьников из 14 стран: Беларуси, России, Азербайджана, Литвы, Эстонии, Турции, Сербии, Словении, Казахстана, Чехии, Болгарии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Молдовы.

Белорусы впервые стали участниками данного состязания.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook или наш telegram-канал

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

Больше 1100 работников БелЖД обратились к властям: просят отставку Лукашенко и новые выборы

«Учителя года» Анну Северинец увольняют из-за стихотворения про Колю

Дети президента: что известно о наследниках главы государства

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

«Мы не быдло, стадо и трусы. Мы живой народ, мы белорусы!»

Группа Tor Band записала новую песню «Жыве Беларусь»

беларусь олимпиада по географии призеры
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Дмитрию Кохно дали 10 суток ареста
Суд Первомайского района Минске дал 10 суток административного
0177
Новое отделение по самбо открылось в Витебском областном центре олимпийского резерва по единоборствам
Новое отделение по самбо открылось в этом учебном году
0163
Площадки безопасности развернулись в Витебском районе
На турбазе «Верасы» Летчанского сельсовета Витебского
0197
В Минске задержаны телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно
Вчера стало известно о задержании двух телеведущих
0215
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)