Белорусские школьники стали призерами Европейской географической олимпиады

Белорусские школьники под руководством преподавателей БГУ стали призерами Европейской географической олимпиады (EGEO-2020).

Золотую медаль завоевал десятиклассник Гимназии № 1 г. Бреста Денис Рабчук, также он стал абсолютным победителем дополнительного картографического конкурса «HERE GEO challenge». Одиннадцатиклассник Гимназии № 33 г. Минска Дмитрий Шпартов награжден бронзовой медалью. Сертификат участника вручен десятикласснику Гимназии №2 г. Витебска Дмитрию Михасько. Руководителями национальной сборной выступили доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений Людмила Фокеева и декан факультета географии и геоинформатики Дмитрий Курлович.

В нынешнем году Европейская олимпиада по географии прошла в дистанционном формате на английском языке. Она включала три тура: теоретический, практический и мультимедиа. Ребята выполняли задания и тесты по основным разделам географии, а также провели анализ космоснимков и карт территорий. В рамках конкурса «HERE GEO challenge» школьники на платформе геоинформационной системы разрабатывали свои карты и редактировали существующие.

Всего в олимпиаде приняли участие более 70 школьников из 14 стран: Беларуси, России, Азербайджана, Литвы, Эстонии, Турции, Сербии, Словении, Казахстана, Чехии, Болгарии, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Молдовы.

Белорусы впервые стали участниками данного состязания.