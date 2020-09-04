Действующий депутат Палаты представителей: власти перешли красную черту

Власть
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Действующий депутат Палаты представителей, член Постоянной комиссии по международным делам Валерий Воронецкий с 12 августа призывает власти остановить насилие над мирными протестующими и предпринять шаги по деэскалации обстановки в стране. Пока — безрезультатно.

Вчера Валерий Воронецкий приехал на встречу со своими избирателями во Дворец культуры камвольного комбината в Минске и произнес очень сильную речь.

— Все мы здесь, независимо от взглядов и пристрастий, граждане Беларуси, и нам небезразлична судьба страны. На этом мы и должны работать. Здорово, что за последнее время в общественном сознании произошли кардинальные изменения, благодаря которым мы стали чувствовать себя ответственной нацией.

Я вижу так: к сожалению, произошла ситуация, когда потребности общества пришли в противоречие со сложившимися общественными отношениями, которым лет 20—25 (26, уточняет зал. — Прим. Onliner). Все это вылилось в очень острый кризис. А триггером этого конфликта явилось, на мой взгляд, то, как были проведены выборы, которые не вызвали доверия у граждан. За это ответственность лежит на ЦИК и в целом на власти. Нам нужно кардинально менять законодательство о выборах. Об этом давно говорилось по линии БДИПЧ ОБСЕ, но мы не сумели внести вовремя эти изменения, не настояли. На мне тоже лежит эта ответственность.

Конечно, люди имели право на то, чтобы возмутиться или даже негодовать. И имеют право на мирный протест, это очевидно. В осознании и чиновника, и депутата должно быть понимание, что эта земля принадлежит народу, нам. Наши предки ее отстаивали и защищали, чтобы мы, потомки, жили хозяевами. Источник власти, народ, имеет все основания, чтобы определять, как здесь жить.

К сожалению, вместо того чтобы с пониманием отнестись к мирному протесту и выйти на диалог, власть продемонстрировала силу. Но дело не в силе даже, мы видим массу примеров в мире… Вопрос в том, что был перейден Рубикон. Потому что Конституция категорически не допускала унижение нашего достоинства и насилия. Но мы увидели, когда получили доступ в интернет, как много насилия было в отношении наших детей. Это не могло не вызвать реакции. Мало осталось таких, кто не переживал происходящее.

Я сам 12 августа публично в доступной мне форме призвал государство прекратить раскручивание насилия, потому что на кону будущее нашего дома.

Прошло время, пик напряжения. И здесь нужен был от власти, от депутатов, силового блока обычный нормальный разговор со своими людьми. Более того, недопустимы действия, которые дальше подливают масла в огонь. А мы видим, что на днях происходило в отношении студенческих протестов и журналистов, запрет на въезд архиепископа. Такого быть не должно. Это мой долг как депутата говорить об этом.

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