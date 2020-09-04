Пять граждан, заблудившихся в лесу в Витебской области, найдены

Происшествия
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За минувшие сутки в Витебской области спасатели нашли в лесу пятерых заблудившихся граждан. Об этом сообщает
Витебское областное управление МЧС.

В 13-00 поступило сообщение о заблудившихся в лесу супругах-пенсионерах возле деревни Евино Городокского района. В 14-10 о пенсионерке и ее дочери, заблудившихся возле деревни Руда Бешенковичского района, а в 21-12 возле деревни Гендики Полоцкого района потребовалась помощь пенсионерке.

Во всех случаях потерявшиеся отправились в лес для сбора грибов и ягод, однако дорогу домой найти не смогли. Для поисковых работ были задействованы спасатели и сотрудники милиции. Все заблудившиеся были обнаружены работниками МЧС. В медицинской помощи не нуждались.

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Витебская область заблудившихся в лесу
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