В Сенненском районе горела ферма: эвакуированы 76 коров, 12 телят погибло

На ферме в Сенненском районе в результате пожара эвакуированы 76 коров, 12 телят погибло. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Сообщение о пожаре фермы в деревне Поршни поступило спасателям 3 сентября в 22-18.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение здания коровника, произошло обрушение кровли.

Здание коровника, принадлежащее крестьянскому фермерскому хозяйству «Агросервис Плюс», предназначено для содержания крупно-рогатого скота, а также для доращивания молодняка. На момент возникновения пожара в здании находилось 76 коров и 12 телят в возрасте до 2-х месяцев.

До прибытия подразделений МЧС работниками предприятия из здания эвакуированы 76 коров.

В результате пожара в здании коровника уничтожены кровля, потолочное перекрытие, погибли 12 телят в возрасте до 2-х месяцев.

По данному факту пожара проводится проверка, причина происшествия устанавливается.