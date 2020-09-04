Лавров сказал, что гражданское общество Беларуси должно подключиться к работе над реформой Конституции

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее призывавший другие страны не давать советов и не вмешиваться во внутренние дела Беларуси снова потребовал от белорусов подчинения его воле. Путин вместе с Лукашенко пытаются продавить так называемую «конституционную реформу». При этом исключено участие посредников стран Евросоюза, США и Китая, играющих огромную роль в балансировании экономики и политики суверенной Беларуси.

Напомним, только пару дней назад пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил готовность российской верхушки поделиться «свежим», «богатым» и «экспертным» опытом изменения Конституции, когда в июле нынешнего года в РФ произошло «обнуление» сроков Путина.

С требованием изменения белорусской Конституции Лавров уже выступал ранее.

Теперь глава МИД РФ выступил с новым заявлением на этот счет, которое дублирует предыдущее.

Лавров заявил о том, что гражданское общество Беларуси должно подключиться к работе над реформой Конституции, которую задумал Лукашенко.

«Лукашенко ещё до начала выборов говорил о конституционной реформе, о том, что эта реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать устойчивость политической системы Республики Беларусь независимо от личности» — отметил Лавров.

По словам Лаврова Лукашенко готов приступить разработке неких «реформенных преодолений». Мыль очень мутная, понять и истолковать ее невозможно. Приведем прямую цитату.

«Он сказал, что уже готов сейчас приступать к разработке этих реформенных преодолений», — заявил глава МИД РФ.

По каким-то причинам Лукашенко сам не может говорить с белорусским народом, поэтому вместо него это делает глава МИД другой страны — России. Якобы слова Лукашенко белорусским гражданам теперь передает господин Лавров.

Накануне Александр Лукашенко заявил, что проект новой редакции Конституции Беларуси будет вынесен на общественное обсуждение. Он отметил, что специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, сейчас работают над изменениями в главный закон страны. Таким образом, общественное обсуждение планируется организовать по устоявшейся традиции — силами административного аппарата.

Лавров сглаживает углы, заявляя, что к этому процессу должно быть подключено гражданское общество Беларуси. Однако с конкретными предложениями к оппозиции Лавров не обращается, не пытается вступить в переговоры с легитимным представителем белорусского народа — «альтернативным президентом» Светланой Тихановской, а пытается «обаять» белорусское общество напрямую.

«Я посчитал правильным, чтобы к этой работе были приглашены гражданское общество. И думаю, что они сами всё-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия, они должны сами проявить к этому интерес», — подчеркнул Лавров.

При этом он не уточнил каким образом гражданоское общество может быть услышано в стране, где государство подавляет любые альтернативные мнения и инициативы. С стране запрещены более 70 сайтов СМИ, из страны выдворяются иностранные журналисты, а белорусских журналистов избивают и сажают на сутки. Продолжаются насильственные действия в отношении мирных граждан. В таких условиях общественная дискуссия невозможна.

Ранее Лавров сам снисходительно высказывался об инициативах и проектах гражданского общества в Беларуси, в частности, о деятельности Координационного совета. Так, Лавров выразил сомнения по поводу легитимности данного органа гражданского общества. Надо полагать, под гражданским обществом в Кремле подразумевают «легитимные» карманные партии Лукашенко.

Лавров также заявил, что «альтернативный президент» Светлана Тихановская работает недемократическими методами и не проявляет достаточного уважения к суверенитету Беларуси.

«Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли уже, по-моему, все грани приличия в требовании, которое они выдвигают. И у нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают недемократическими методами и методами, в которых не сильно проявляют уважение к суверенитету Республики Беларусь», — заявил Лавров.

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против нечестного подсчета голосов на выборах и насилия силовиков по отношению к мирным демонстрантам.