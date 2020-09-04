Власти определились, когда в Витебске пройдет фестиваль сельчан «Дажынкi»

Дажынкi
«Дажынкi-2016» в Сенно. Фото Светланы Васильевой
Власть
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Областной фестиваль сельчан «Дажынкі» планируют провести в Витебске в конце сентября.

Власти области решили провести пропагандистский фэст 26 сентября. Но это не точно.

«Если подойдем к этому времени с завершением основных сельскохозяйственных работ, то будем планировать на эту дату. Если нет, то чуть позже», — сказал Борис Ефремов.

Напомним, на областные «Дажынкі» хотят свезти более 5 тысяч колхозников и бюджетников. Об этом телеканалу заявлял председатель облисполкома Николай Шерстнев.

— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Николай Шерстнев.

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