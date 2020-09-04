Латвия призывает перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси

Власть
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Латвия призывает Международную федерацию хоккея перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Данное предложение обсуждалось на заседании латвийского правительства. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньшс, пишет Delfi.

Напомним, чемпионат запланировано провести в Латвии и Беларуси.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о переносе части чемпионата из беларуской столицы в другое место», – заявил Кариньшс.

Латвия намерен провести чемпионат в Риге, однако ситуация в Республике Беларусь не позволяет провести чемпионат совместно с Беларусью.

«Сейчас трудно представить, как мы можем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси», – заявил Кришьянис Кариньшс.

В Беларуси парализованы многие институты общества, запрещены десятки средств массовой информации, журналистов избивают и садят в тюрьмы, иностранных журналистов массово выдворяют из страны, силовики продолжают репрессии в отношении мирных граждан. Это это, безусловно, является негативным фоном для проведения крупных международных соревнований. Спортивная общественность Беларуси выступила с требованием провести повторные выборы.

По словам премьера, Латвия будет призывать руководство федерацию хоккея перенести часть чемпионата из Беларуси в другую страну. «Если федерация откажется и ситуация в Беларуси не изменится, правительство может принять решение не участвовать в чемпионате по хоккею-2021», – заявил Кариньшс.

Спортивная общественность выступила с требованием провести повторные выборы президента Беларуси — список подписавших обращение

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