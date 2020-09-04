Латвия призывает перенести чемпионат мира по хоккею из Беларуси

Латвия призывает Международную федерацию хоккея перенести чемпионат мира по хоккею 2021 года из Беларуси. Данное предложение обсуждалось на заседании латвийского правительства. Об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньшс, пишет Delfi.

Напомним, чемпионат запланировано провести в Латвии и Беларуси.

«Мы начинаем переговоры с Международной федерацией хоккея на льду о переносе части чемпионата из беларуской столицы в другое место», – заявил Кариньшс.

Латвия намерен провести чемпионат в Риге, однако ситуация в Республике Беларусь не позволяет провести чемпионат совместно с Беларусью.

«Сейчас трудно представить, как мы можем совместно организовать чемпионат по хоккею после недавних событий в Беларуси», – заявил Кришьянис Кариньшс.

В Беларуси парализованы многие институты общества, запрещены десятки средств массовой информации, журналистов избивают и садят в тюрьмы, иностранных журналистов массово выдворяют из страны, силовики продолжают репрессии в отношении мирных граждан. Это это, безусловно, является негативным фоном для проведения крупных международных соревнований. Спортивная общественность Беларуси выступила с требованием провести повторные выборы.